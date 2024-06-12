Илон Маск внезапно отозвал иск к OpenAI

Владелец xAI, Tesla и Neuralink внезапно прекратил многомесячную тяжбу с OpenAI Сэма Альтмана, которую обвинял в отказе от главной миссии по разработке ИИ на благо человечества, а не ради коммерческих целей. Его адвокаты подали в калифорнийский суд заявление об отзыве иска. И причины решения миллиардера в документе не указываются.

Новостная служба BBC напоминает, что произошло это всего за день до очередного заседания суда, где должны были как раз рассматривать ходатайство разработчика ChatGPT о прекращении дела.

Адвокаты, впрочем, утверждают, что в заявление используется формулировка, которая позволит Маску впоследствии возобновить дело на более позднем этапе.

Решение Маска оказалось неожиданным, учитывая всплеск эмоций бизнесмена ранее на неделе после объявления Apple о партнерстве с OpenAI для улучшения с помощью ChatGPT своего голосового помощника Siri и операционных систем.

В частности, миллиардер написал в X: «Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит, когда они передают ваши данные OpenAI. Они продают вас за ненадобностью».

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock