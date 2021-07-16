«Меня не волнует»: Илон Маск ответил на критику пикапа Cybertruck

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал сообщение в своем Twitter , где допустил, что продажи пикапа Cybertruck провалятся. Бизнесмен видит возможную причину в том, что новая модель машины не похожа на другие в своем классе.

По словам Маска, большинство пикапов практически полностью повторяют друг друга, но не Cybertruck, который выглядит так, как будто его «сделали пришельцы из будущего».

«Не важно, мне все равно он очень нравится, даже если другим – нет», – написал предприниматель.

Фото:Twitter Илона Маска

Этим твитом Илон Маск ответил на критику, которую опубликовал портал The Truth About Cars (TTAC). Авторы материала сравнили Cybertruck с игрушечной машиной Hot Wheels и предположили, что пикап станет первым откровенным провалом Tesla.

В статье говорится о том, что, возможно, скоро компания начнет разрабатывать более традиционный электропикап, когда поймет, что Cybertruck не принесет много прибыли.

Премьера электропикапа Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года. Илон Маск признался, что на создание машины его вдохновил фильм о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил».

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