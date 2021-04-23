Маск сделает планету зелёной: изобретатель выделит до $120 млн на борьбу с выбросами углекислого газа

Илон Макс вместе с учредителем фонда X-Prize Петером Диамандисом выделит до $120 млн для конкурса на лучшие решения по снижению выбросов углекислого газа.
- практическую демонстрацию решения;
- конкретный план масштабирования решения до гигатонн;
- экономическое обоснование того, что цена такого масштабирования будет приемлемой.
К участию будут приглашены все желающие, но особое внимание будет уделено работам студентов.
Призовой фонд составит до $120 млн. Главный приз составит $50 млн, также Маск обещал выделить до $70 млн на второе и третье места и вспомогательные призы за нишевые решения; при этом решения могут быть не только техническими.
«Возможно, кто-то придумает новые способы использования природных ресурсов для удаления СО2 из атмосферы и предложит масштабное решение. Впрочем, он [Маск] несколько скептичен к тому, что такого масштаба проблему можно решить одним высаживанием деревьев и что это достаточно экономически эффективный способ», — отметил Бандура.
Также бизнесмен заявил, что Маску интересны в первую очередь «классные продукты, которые будут сами себя продавать», и которые только в дополнение к этому будут «зелёными».
«Он не считает правильным ограничивать, делать ущербные продукты, которые уступают традиционным, но при этом «зеленые» — и ты их потому и терпишь. Это, как сказал Маск, uphill battle, или, как у нас говорят, «плыть против течения». Учтите», — добавил Бандура.
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Фото: ChinaImages / Depositphotos.
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