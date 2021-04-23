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Маск сделает планету зелёной: изобретатель выделит до $120 млн на борьбу с выбросами углекислого газа

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Илон Макс вместе с учредителем фонда X-Prize Петером Диамандисом выделит до $120 млн для конкурса на лучшие решения по снижению выбросов углекислого газа.

Маск сделает планету зелёной: изобретатель выделит до $120 млн на борьбу с выбросами углекислого газа
Условия конкурса будут гибкими и могут меняться, сообщил в Facebook СЕО Innolytics Group Владимир Бандура.
Основная идея конкурса, по словам Бандуры – это получить:
  1. практическую демонстрацию решения;
  2. конкретный план масштабирования решения до гигатонн;
  3. экономическое обоснование того, что цена такого масштабирования будет приемлемой.

К участию будут приглашены все желающие, но особое внимание будет уделено работам студентов.

Призовой фонд составит до $120 млн. Главный приз составит $50 млн, также Маск обещал выделить до $70 млн на второе и третье места и вспомогательные призы за нишевые решения; при этом решения могут быть не только техническими.

«Возможно, кто-то придумает новые способы использования природных ресурсов для удаления СО2 из атмосферы и предложит масштабное решение. Впрочем, он [Маск] несколько скептичен к тому, что такого масштаба проблему можно решить одним высаживанием деревьев и что это достаточно экономически эффективный способ», — отметил Бандура.

Также бизнесмен заявил, что Маску интересны в первую очередь «классные продукты, которые будут сами себя продавать», и которые только в дополнение к этому будут «зелёными».

«Он не считает правильным ограничивать, делать ущербные продукты, которые уступают традиционным, но при этом «зеленые» — и ты их потому и терпишь. Это, как сказал Маск, uphill battle, или, как у нас говорят, «плыть против течения». Учтите», — добавил Бандура.

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Фото: ChinaImages / Depositphotos.

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