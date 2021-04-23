Маск сделает планету зелёной: изобретатель выделит до $120 млн на борьбу с выбросами углекислого газа

Призовой фонд составит до $120 млн. Главный приз составит $50 млн, также Маск обещал выделить до $70 млн на второе и третье места и вспомогательные призы за нишевые решения; при этом решения могут быть не только техническими.

К участию будут приглашены все желающие, но особое внимание будет уделено работам студентов.

«Возможно, кто-то придумает новые способы использования природных ресурсов для удаления СО2 из атмосферы и предложит масштабное решение. Впрочем, он [Маск] несколько скептичен к тому, что такого масштаба проблему можно решить одним высаживанием деревьев и что это достаточно экономически эффективный способ», — отметил Бандура.

Также бизнесмен заявил, что Маску интересны в первую очередь «классные продукты, которые будут сами себя продавать», и которые только в дополнение к этому будут «зелёными».