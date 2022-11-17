Маск заявил, что наймет нового руководителя Twitter

Генеральный директор Twitter Inc. Илон Маск объявил, что хочет завершить реструктуризацию компании на текущей неделе, пишет Reuters. Бизнесмен намерен назначить нового руководителя, который будет управлять социальной сетью. Сам Маск рассчитывает сократить свое участие в делах.

Илон Маск завершил сделку по приобретению Twitter 28 октября. Возглавив компанию, предприниматель распустил совет директоров и уволил часть сотрудников. Он также отменил удаленный формат работы. Накануне стало известно, что Маск уволил двоих IT-специалистов после их публичной критики в свой адрес.

Миллиардер отметил, что продолжит управлять делами компании, пока не завершится реорганизация. Отмечается, что намерение выбрать нового лидера компании связано с обеспокоенностью инвесторов Tesla. Некоторые из них считают, что бизнесмен тратит слишком много времени на управление Twitter.

Ранее стало известно, что Маск определил претендента на пост генерального директора Tesla, однако не назвал имени своего преемника. На минувшей неделе акции автопроизводителя опустились до минимума с ноября 2020 года. Тогда же миллиардер сократил свою долю в компании с 14,7% до 14,1%, продав акций на $3,95 млрд.

В своем очередном письме сотрудникам Twitter Маск предложил выбор: перестроиться на «хардкорный» режим работы и остаться частью команды, либо покинуть компанию с правом на выходное пособие.

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