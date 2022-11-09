Илон Маск сократил свою долю в Tesla, продав акций почти на $4 млрд

Американский предприниматель Илон Маск продал акции компании Tesla на $3,95 млрд, сообщает издание CNBC. Спустя неделю после покупки Twitter Inc. миллиардер в трехдневный срок избавился от 19,5 млн акций автопроизводителя по цене $189,58-219,9 за бумагу. Таким образом его доля в компании сократилась с 14,7% до 14,1%.

Ранее в 2021 году, когда стоимость бумаг Tesla выросла более чем на 50%, предприниматель продал акций почти на $22 млрд. В текущем году по итогам трех сессий акции компании в общей сложности потеряли 11,2%, их стоимость опустила ниже $200 за бумагу.

После продажи Маск написал в Twitter, что пока не планирует продолжать реализацию бумаг. На сегодняшний день бизнесмен владеет 465,1 млн акций Tesla.

Ранее Маск привлек внимание СМИ и общественности в ходе заключения сделки по покупке социальной сети Twitter, бизнесмен стал ее официальным главой 28 октября.

Еще до приобретения миллиардер сделал несколько резонансных заявлений. В частности, он пообещал уволить до 75% сотрудников компании. Возглавив Twitter, Маск полностью распустил совет директоров. После завершения сделки социальная сеть столкнулась с оттоком рекламодателей и увольнением топ-менеджеров.

На новом посту бизнесмен начал внедрять различные новшества, в частности, он анонсировал возможность прикреплять к твитам длинный текст. Кроме того, как пишет издание Platformer, предприниматель может установить лимит на бесплатное пользование соцсетью.

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