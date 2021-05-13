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Курс биткоина упал на 17% из-за отказа Tesla принимать криптовалюту

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Tesla Motors прекратит принимать Bitcoin в качестве платёжного средства. Как заявил глава компании Илон Маск, решение было принято из-за неэкологичных способов производства электроэнегрии, используемой для майнинга криптовалюты.

Курс биткоина упал на 17% из-за отказа Tesla принимать криптовалюту

Также компания не будет продавать свои биткоины, пока майнинг не начнёт осуществляться с помощью экологически чистых источников энергии, заявил Маск в Twitter. Больше всего изобретателя беспокоит продолжающееся использование угля для производства энергии.

«Криптовалюта — это хорошая идея во многих отношениях, и мы верим, что у неё многообещающее будущее, но она не должна обойтись дорого для окружающей среды», — отметил Маск.

Заявление изобретателя привело к резкому падению курса биткоина: цена упала на 17% и достигла $46 тысяч. Сейчас курс стабилизировался и находится на уровне $51 тысячи.

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Фото на обложке: Naresh777 / Shutterstock.

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