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Стоимость акций Tesla упала после твита Илона Маска

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Генеральный директор Tesla и создатель космической компании SpaceX в пятницу написал в твиттере, что считает акции Tesla слишком дорогими. 

Стоимость акций Tesla упала после твита Илона Маска

«Цена акций Tesla слишком высока, имхо», — написал Маск. 

После этого стоимость акций компании резко пошла вниз. По итогам дня цена бумаг упала на 10,3% — до $701,32. 

Маск не пояснил, почему считает акции Tesla слишком дорогими. Но написал еще несколько неоднозначных твитов. Например, потребовал вернуть людям свободу и рассказал, что продает почти все имущество. 

У Маска уже были проблемы с регулирующими органами из-за его твитов. В августе 2018 года он написал, что готов выкупить акции Tesla по цене $420 за штуку. После этого сообщения акции компании на бирже стали расти. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) посчитала, что заявления Маска безосновательны и вводят в заблуждение. По мировому соглашению с SEC Маск и Tesla выплатили по $20 млн штрафа. Кроме того, Маск лишился поста председателя совета директоров.  

Еще SEC обязала компанию следить за активностью Илона Маска в соцсетях. Неизвестно, проконтролировала ли Tesla заявление своего гендиректора про завышенную стоимость акций компании. 

Тем не менее Tesla показывает хорошие финансовые результаты. По итогам первого квартала этого года выручка компании выросла до $5,99 млрд по сравнению с $4,54 млрд за аналогичный период прошлого года. Tesla получает прибыль третий квартал подряд. 

Фото: Zigres / Shutterstock

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