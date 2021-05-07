Маск взрывает крипторынки: одного твита изобретателя о щенке хватило для роста альткоина на 68% за час

Илон Маск написал в Twitter, что ищет себе щенка породы сиба-ину. Этого хватило, чтобы стоимость одноимённой криптовалюты Shiba Inu взлетела за час на 68%.

Основатель SpaceX и Tesla ответил на пост спецпосланника ООН по инновационным финансам и устойчивым инвестициям Хиро Мизуно, передаёт РБК.

Мизуно опубликовал твит, в котором заявил, что считает нормальным явлением быструю продажу криптоинвесторами Dogecoin, курс которого в последнее время резко подскочил. Затем Мизуно добавил, что нельзя поступать также с собаками породы сиба-ину: «они милые создания и друзья человека».



В комментарии к твиту пришёл Илон Маск и оставил сообщение: «Я ищу себе щенка сиба-ину!».

После этого цена на криптовалюту Shiba Inu взлетела с $0.000001 до $0.000003. Рост за последние 24 часа составил около 45%.

Ранее Илон Маск неоднократно упоминал в Twitter другую криптовалюту — Dogecoin. Это стало одной из причин взрывного роста «дожикоина» — не так давно курс токена достиг исторического максимума.

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