Маск взрывает крипторынки: одного твита изобретателя о щенке хватило для роста альткоина на 68% за час

Илон Маск написал в Twitter, что ищет себе щенка породы сиба-ину. Этого хватило, чтобы стоимость одноимённой криптовалюты Shiba Inu взлетела за час на 68%.
Основатель SpaceX и Tesla ответил на пост спецпосланника ООН по инновационным финансам и устойчивым инвестициям Хиро Мизуно, передаёт РБК.
Мизуно опубликовал твит, в котором заявил, что считает нормальным явлением быструю продажу криптоинвесторами Dogecoin, курс которого в последнее время резко подскочил. Затем Мизуно добавил, что нельзя поступать также с собаками породы сиба-ину: «они милые создания и друзья человека».
В комментарии к твиту пришёл Илон Маск и оставил сообщение: «Я ищу себе щенка сиба-ину!».
I’m looking for a shiba pup!— Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2021
После этого цена на криптовалюту Shiba Inu взлетела с $0.000001 до $0.000003. Рост за последние 24 часа составил около 45%.
Ранее Илон Маск неоднократно упоминал в Twitter другую криптовалюту — Dogecoin. Это стало одной из причин взрывного роста «дожикоина» — не так давно курс токена достиг исторического максимума.
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Фото на обложке: Wollertz /
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