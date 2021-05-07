Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Маск взрывает крипторынки: одного твита изобретателя о щенке хватило для роста альткоина на 68% за час

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Илон Маск написал в Twitter, что ищет себе щенка породы сиба-ину. Этого хватило, чтобы стоимость одноимённой криптовалюты Shiba Inu взлетела за час на 68%.

Маск взрывает крипторынки: одного твита изобретателя о щенке хватило для роста альткоина на 68% за час

Основатель SpaceX и Tesla ответил на пост спецпосланника ООН по инновационным финансам и устойчивым инвестициям Хиро Мизуно, передаёт РБК.

Мизуно опубликовал твит, в котором заявил, что считает нормальным явлением быструю продажу криптоинвесторами Dogecoin, курс которого в последнее время резко подскочил. Затем Мизуно добавил, что нельзя поступать также с собаками породы сиба-ину: «они милые создания и друзья человека».

В комментарии к твиту пришёл Илон Маск и оставил сообщение: «Я ищу себе щенка сиба-ину!».

После этого цена на криптовалюту Shiba Inu взлетела с $0.000001 до $0.000003. Рост за последние 24 часа составил около 45%.

Ранее Илон Маск неоднократно упоминал в Twitter другую криптовалюту — Dogecoin. Это стало одной из причин взрывного роста «дожикоина» — не так давно курс токена достиг исторического максимума.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото на обложке: Wollertz / Shutterstock.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Растительные альтернативы — карта российского рынка
  2. 2 Палка о двух концах: котировки нашумевшей криптовалюты Chia упали на 65% за три дня
  3. 3 Криптовалюта везде: американская insurance-компания начнет платить по страховым случаям биткоинами
  4. 4 «Покупайте криптовалюту, если готовы потерять все свои деньги» — глава Банка Англии
  5. 5 «Каждая десятая порция мяса и молока будет альтернативной»
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2021

UrbanIT Хакатон 2021

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ