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В московском метро будут продавать медицинские маски

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Со следующей неделе в московском метро можно будет купить медицинские маски. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы и руководителя транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.

В московском метро будут продавать медицинские маски

По словам Ликсутова, маски будут продаваться в ларьках и кассах метро почти на каждой станции. Цена будет не выше, чем в аптеках. Заммэра добавил, что метрополитен получает медицинские маски на продажу от городских структур. 

«Начинаем мы это делать с понедельника-вторника следующей недели. Необходимое количество масок уже завезли на склады метро и будут постепенно развозить на станции», — рассказал Ликсутов. 

В России за сутки зафиксировано 9 623 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев с начала пандемии —124 054 человека. Больше всего заболевших — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Власти двух десятков российских регионов ввели обязательное ношение медицинских масок. Среди них — Башкирия, Краснодарский край, Хабаровский край. С 12 мая масочный режим вводится в Московской области

Фото: VK Studio / Shutterstock

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