Российский сервис доставки Master Delivery вышел на рынок Италии

Сервис доставки Master Delivery начал работать в Риме. Также к их платформе «последней мили» «Прямиком» подключился Санкт-Петербург и стал 79 российским городом присутствия сервиса.

К концу 2021 года компания планирует расширить список городов присутствия в России до 150 и продолжить выходить на рынки мировых столиц, сообщили в Master Delivery.

«Расширение географии и темпы роста бизнеса связаны с повышением востребованности сервисов доставки. [...] Мы помогаем продавцам повысить качество онлайн-сервисов, а курьерам обеспечить сбалансированный рабочий день, улучшив таким образом условия работы и устойчивость профессии», – отметил CEO Master Delivery Игорь Шиянов.

Сервис «последней мили» «Прямиком» работает с ресторанами, онлайн и офлайн магазинами. Их собственная ИИ-платформа, по заявлению компании, помогает делать прогноз по объемам и географии заказов, сократить время и расходы на доставку, а также оптимизировать загрузку курьеров, что влечет повышение их дохода.

Сервис основан в августе 2020 года. За время работы доставил более 400 тысяч заказов. Их число за последние два месяца удвоилось и достигло 6 тысяч в день, сообщили в компании.

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Фото: Master Delivery