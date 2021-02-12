15 февраля состоится бесплатный мастер-класс от Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ «Юнит-экономика для стартапа». Мероприятия пройдет в онлайн-формате, для участия необходимо зарегистрироваться.

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет мастер-класс по юнит-экономике для стартапов