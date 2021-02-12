Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет мастер-класс по юнит-экономике для стартапов

Евгения Хрисанфова
15 февраля состоится бесплатный мастер-класс от Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ «Юнит-экономика для стартапа». Мероприятия пройдет в онлайн-формате, для участия необходимо зарегистрироваться.
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет мастер-класс по юнит-экономике для стартаповЕвгения Хрисанфова
В качестве спикера выступит Даниил Ханин, предприниматель, основатель и генеральный директор компании Data Driven Decisions, эксперт ВШЭ и ФРИИ.
По словам организаторов, участники мастер-класса узнают:
- как учитывать влияние разных метрик на эффективность бизнеса;
- что нужно, чтобы определить влияние решений на финансовые показатели;
- какие существуют модели монетизации;
- что такое когортный анализ и как применять его в бизнесе.
Подробности и регистрация доступны на сайте.
Фото на обложке: fizkes / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма