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Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет мастер-класс по юнит-экономике для стартапов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

15 февраля состоится бесплатный мастер-класс от Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ «Юнит-экономика для стартапа». Мероприятия пройдет в онлайн-формате, для участия необходимо зарегистрироваться.

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет мастер-класс по юнит-экономике для стартапов

В качестве спикера выступит Даниил Ханин, предприниматель, основатель и генеральный директор компании Data Driven Decisions, эксперт ВШЭ и ФРИИ.

По словам организаторов, участники мастер-класса узнают:

  • как учитывать влияние разных метрик на эффективность бизнеса;
  • что нужно, чтобы определить влияние решений на финансовые показатели;
  • какие существуют модели монетизации;
  • что такое когортный анализ и как применять его в бизнесе.

Подробности и регистрация доступны на сайте.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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