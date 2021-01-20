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Основатель EdutechLab проведет мастер-класс для создателей стартапов

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор

Ирина Печёрская

26 января пройдет бесплатный онлайн-мастер-класс Дмитрия Волошина от «Школы миллиардера» Forbes, на котором эксперт расскажет, как стартапам находить точки роста и обеспечивать развитие бизнеса. Для участия необходима предварительная регистрация

Основатель EdutechLab проведет мастер-класс для создателей стартапов

Как узнать своего пользователя и заработать на этом деньги

На мастер-классе Дмитрий Волошин разберет несколько бизнес-кейсов и ответит на вопросы:

  • какие бизнес-стратегии бывают, и почему так важно выбрать именно ту?
  • чем стратегия стартапа отличается от стратегии большой компании?
  • что произойдет с компанией, у которой нет четкой стратегии развития?

Дмитрий Волошин — основатель и CEO компании EdutechLab, сооснователь онлайн-сервиса для обучения IT-специалистов OTUS, инвестор в сфере EdTech, консультант в Forbes Russia. На днях стал венчурным партнером фонда Fort Ross Ventures. По словам организаторов, Дмитрий как ментор помог десяткам стартапов преодолеть периоды стагнации и выйти на кратный рост выручки.

Фото на обложке: mangpor2004/Shutterstock.com

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