Основатель EdutechLab проведет мастер-класс для создателей стартапов

26 января пройдет бесплатный онлайн-мастер-класс Дмитрия Волошина от «Школы миллиардера» Forbes, на котором эксперт расскажет, как стартапам находить точки роста и обеспечивать развитие бизнеса. Для участия необходима предварительная регистрация .

На мастер-классе Дмитрий Волошин разберет несколько бизнес-кейсов и ответит на вопросы:

какие бизнес-стратегии бывают, и почему так важно выбрать именно ту?

чем стратегия стартапа отличается от стратегии большой компании?

что произойдет с компанией, у которой нет четкой стратегии развития?

Дмитрий Волошин — основатель и CEO компании EdutechLab, сооснователь онлайн-сервиса для обучения IT-специалистов OTUS, инвестор в сфере EdTech, консультант в Forbes Russia. На днях стал венчурным партнером фонда Fort Ross Ventures. По словам организаторов, Дмитрий как ментор помог десяткам стартапов преодолеть периоды стагнации и выйти на кратный рост выручки.

Фото на обложке: mangpor2004/Shutterstock.com