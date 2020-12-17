15 января стартует первый этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Победители получат возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж», где приобретут практические навыки для создания собственного travel-проекта.

Профессионалов в сфере туризма приглашают принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»