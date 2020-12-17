Ирина Печерская
15 января стартует первый этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Победители получат возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж», где приобретут практические навыки для создания собственного travel-проекта.
Профессионалов в сфере туризма приглашают принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»Ирина Печерская
В рамках конкурса участникам необходимо:
- записать видеоприглашение в любимый регион России;
- пройти онлайн-тестирование;
- подготовить описание своего проекта;
- решить кейсы;
- принять участие в обучающих мероприятиях;
- презентовать свои идеи.
Авторы лучших проектов докажут своё мастерство в финале.
Номинации конкурса:
- событийный туризм и ивент-индустрия;
- развитие туристических маршрутов, посвященных отечественной космонавтике;
- инновации в управлении гостиничным бизнесом;
- этно-исторический туризм;
- развитие экологического туризма;
- новые подходы к образованию в сфере туризма;
- развитие арктического туризма;
- авторские туры;
- развитие инфраструктуры туризма;
- медиа-продвижение внутреннего туризма.
Отдельная номинация предусмотрена для студентов.
Индустрия гостеприимства и все, кто в ней трудятся, изначально ориентированы на людей, их запросы и потребности. Здесь очень важны, в первую очередь, коммуникационные навыки. Также важно овладеть компетенциями аутентичного лидерства — через себя познать и принять других людей, научиться их слышать, сопереживать и поддерживать. Мы готовимся встретить мастеров гостеприимства, будем рады, если полученные у нас в «Сенеже» знания будут им полезны.
Подробная информация о конкурсе и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Maria Savenko/shutterstock.com
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