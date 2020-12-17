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Профессионалов в сфере туризма приглашают принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

15 января стартует первый этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Победители получат возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж», где приобретут практические навыки для создания собственного travel-проекта.

Профессионалов в сфере туризма приглашают принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»

В рамках конкурса участникам необходимо:

  • записать видеоприглашение в любимый регион России;
  • пройти онлайн-тестирование;
  • подготовить описание своего проекта;
  • решить кейсы;
  • принять участие в обучающих мероприятиях;
  • презентовать свои идеи.

Авторы лучших проектов докажут своё мастерство в финале.

Номинации конкурса:

  • событийный туризм и ивент-индустрия;
  • развитие туристических маршрутов, посвященных отечественной космонавтике;
  • инновации в управлении гостиничным бизнесом;
  • этно-исторический туризм;
  • развитие экологического туризма;
  • новые подходы к образованию в сфере туризма;
  • развитие арктического туризма;
  • авторские туры;
  • развитие инфраструктуры туризма;
  • медиа-продвижение внутреннего туризма.

Отдельная номинация предусмотрена для студентов.

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Индустрия гостеприимства и все, кто в ней трудятся, изначально ориентированы на людей, их запросы и потребности. Здесь очень важны, в первую очередь, коммуникационные навыки. Также важно овладеть компетенциями аутентичного лидерства — через себя познать и принять других людей, научиться их слышать, сопереживать и поддерживать. Мы готовимся встретить мастеров гостеприимства, будем рады, если полученные у нас в «Сенеже» знания будут им полезны.
Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж»

Подробная информация о конкурсе и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Maria Savenko/shutterstock.com

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