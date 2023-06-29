Mastercard запустит испытания токенизированных депозитов в своей блокчейн-сети

Компания Mastercard запустит пилотные испытания сети Multi-Token Network (MTN) с токенизированными банковскими депозитами, пишет Coindesk. Первыми в проекте поучаствуют финансовые организации Великобритании.
Банки получат доступ к функционалу MTN для разработки потенциальных сценариев использования таких депозитов. Как отмечает руководитель отдела криптовалют и блокчейна Mastercard Радж Дамодаран, в перспективе такая практика должна распространиться и на регулируемые стейблкоин и цифровые национальные валюты CBDC.
«Мы начинаем создание токенизированных банковских депозитов. Денежная единица на банковском счете выступает цифровым активом в блокчейне, обеспечивая такой же уровень программируемости, как и у цифровых валют в криптоэкосистеме», — пояснил Дамодаран.
Осенью прошлого года Mastercard анонсировала свое посредничество для традиционных финансовых организаций в сфере торговли криптовалютами. Также компания рассказала об инструменте Crypto Secure, он призван помочь банкам выявлять и бороться с мошенническими транзакциями.
Фото на обложке: Primakov /
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