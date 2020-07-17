Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро
Международная платежная система Mastercard с 11 августа изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро. Компания будет конвертировать валюту в день проведения операции. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам.
Подлинность документа изданию подтвердили три источника на платежном рынке.
Если у покупателя карта в одной валют, а он расплачивается другой, то сейчас конвертация происходит по курсу платежной системы на дату расчета между банками (клиринга). В этом случае курс действует на дату спустя несколько дней после проведения платежа. Из-за этого клиент может столкнуться со списанием большей суммы за товар или услугу, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.
В письме Mastercard указывает, что внедряет изменения для улучшения потребительского опыта и прозрачности курса обмена валюты.
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