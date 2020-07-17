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Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Международная платежная система Mastercard с 11 августа изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро. Компания будет конвертировать валюту в день проведения операции. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам. 

Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

Подлинность документа изданию подтвердили три источника на платежном рынке.

Если у покупателя карта в одной валют, а он расплачивается другой, то сейчас конвертация происходит по курсу платежной системы на дату расчета между банками (клиринга). В этом случае курс действует на дату спустя несколько дней после проведения платежа. Из-за этого клиент может столкнуться со списанием большей суммы за товар или услугу, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.

В письме Mastercard указывает, что внедряет изменения для улучшения потребительского опыта и прозрачности курса обмена валюты.

Фото: ezphoto / Shutterstock

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