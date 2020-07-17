Международная платежная система Mastercard с 11 августа изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро. Компания будет конвертировать валюту в день проведения операции. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам.

Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро