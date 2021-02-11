Mastercard разрешит принимать платежи в криптовалюте

Международная платежная система Mastercard готова разрешить операции с несколькими криптовалютами в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

«Это большое изменение, которое потребует много работы. Цифровые активы становятся все более важной частью мира платежей. Для полной ясности, не все сегодняшние криптовалюты будут поддерживаться в нашей сети», — пояснил исполнительный вице-президент Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран.

Конкретный перечень криптовалют пока не разглашается, но уточняется, что выбор будет сделан в пользу тех, которые безопасны для пользователей Mastercard. Также платежная система изучает возможность запуска новых цифровых валют.

«Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками по всему миру, так как они рассматривают планы по запуску новых цифровых валют, получивших название CBDC (цифровая валюта центрального банка), чтобы предложить своим гражданам новый способ оплаты», — добавил Дамодаран.

Специально для этого в прошлом году была создана платформа для банков, чтобы тестировать использование цифровой валюты в моделируемой среде.

Фото: Gleti / Shutterstock