«Мать и дитя» Курцера купила сеть клиник у ГК «Эксперт» Латышевой за 8,5 млрд рублей

Сделка финансируется за счет собственных средств, без привлечения кредитов, и уже одобрена ФАС. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Хавен», принадлежащий МДМГ, получил 99% в «МЦ Эксперт», еще 1% — у ООО «Клиника Мать и Дитя». По состоянию на 22 мая 2025 года доли находились в залоге у ООО «Барель» и ООО «УК Центр Эксперт», это прежние владельцы сети клиник, связанные с Еленой Латышевой.

В периметр сделки вошли три госпиталя и 18 клиник, расположенных в 13 городах России. Общая площадь медицинских заведений — 33,6 тыс. кв. м. Клиники, в том числе с аппаратурой для КТ и МРТ, расположены в городах Борисоглебск, Воронеж, Калининград, Курск, Ростов-на-Дону, Смоленск, Тверь, Тула и Хабаровск, Калининград, Новосибирск, Пермь, Шахты, Курск и Тверь. Три госпиталя со стационарами работают в Иркутске, Новосибирске и Перми.

Мощность клиник позволяет осуществлять более 2 млн посещений специалистов и обеспечивать 20 тыс. койко-дней в год. Общая численность персонала клиник достигает 2,9 тыс. человек. Выручка клиник, входящих в периметр сделки, за 2024 год совокупно составила 6,4 млрд рублей, увеличившись на 18,5% по сравнению с 5,4 млрд рублей годом ранее.

По данным «Коммерсантъ», на рынке медуслуг России сделка является крупнейшей за последние несколько лет.

Сеть клиник «Мать и дитя» основана известным гинекологом Марком Курцером и объединяет 86 медучреждений. В 2024 году выручка «МД Медикал Груп» (основное операционное юрлицо) составила 33,1 млрд рублей, EBITDA — 10,17 млрд рублей.

По данным Forbes, Елена Латышева известна как липецкий депутат и совладелица агрохолдинга «Трио». Предпринимательница родилась в поселке городского типа Омсукчан Магаданской области, окончила Международный независимый социальный университет, по специальности — менеджер. Работала в Липецке продавцом, кассиром. После чего возглавила липецкое ООО «Трио Плюс».

Муж Латышевой (по данным Forbes) — Игорь Егармин — считался ближайшим бизнес-партнером ныне покойного Рахата Алиева, бывшего зятя экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, писал «Коммерсантъ» в 2011 году.

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