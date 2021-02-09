Молодым родителям с маткапиталом предлагают стать инвесторами

Правительство рассматривает новый вариант использования материнского капитала пишет РБК. На совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова обсудили особенности размещения средств сертификата в специальные банковские или брокерские продукты.

Предложенное решение помогло бы не только сохранить, но и нарастить материнский капитал, полагают инициаторы новшества. При этом не должно быть никаких рисков, ведь речь идет о доходах семей с детьми, пояснили в Минэкономразвития.

Уточняется, что инвестирование (в случае принятия) не станет способом обналичивания маткапитала. К примеру, вложиться в облигации, а потом продать их будет нельзя. Но можно будет получать доход от вклада или облигаций. Банк России вообще предложил ограничиться вложениями с минимальным риском, имея ввиду пенсионные счета, пенсионные резервы и накопительное страхование жизни.

В целом идея о новом применении средств материнского сертификата рассматривается правительством как способ «стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием».

Инициативу включили в дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ. Но по итогам совещания Минэкономразвития, Минтруд, Минфин и Банк России получили задачу подробнее изучить вопрос. От ведомств ждут решения: далее прорабатывать детали предложения или всё же отказаться от него.

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