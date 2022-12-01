Компания Маска протестирует на людях имплантацию в мозг специальных чипов

Миллиардер Илон Маск рассказал о разработках одной из своих компаний — Neuralink, через шесть месяцев она планирует внедрить первому человеку имплантат, позволяющий пользоваться компьютером и телефоном без помощи рук, пишет Bloomberg.
Neuralink совершенствует технологию, которая позволит проводить операции по имплантации в человеческий мозг крошечного чипа. Как поясняет Маск, устройство будет полезным людям, столкнувшимся с последствиями инсульта. Он позитивно оценил переговоры с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Это позволяет ожидать первых испытаний на людях в течение ближайших шести месяцев.
Выступая на мероприятии в Калифорнии, Маск также анонсировал планы Neuralink по разработке чипа, который после имплантации в спинной мозг поможет ходить людям с неврологическими нарушениями. Кроме того, в планах компании — создать и глазные имплантаты, восстанавливающие зрение.
Neuralink начала работать в 2016 году, первый год деятельность компании была скрытной. В 2017 году на нее обратила внимание газета The Wall Street Journal. И только в 2019 году Маск продемонстрировал фото мозга крысы с имплантированным чипом.
Ранее американский предприниматель привлек внимание мировой общественности и СМИ сделкой по приобретению Twitter Inc. Маск стал владельцем социальной сети в конце октября, после чего уволил до половины сотрудников, ввел новые правила в компании и объявил о реализации концепции «Twitter 2.0».
Фото на обложке: JLStock /
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