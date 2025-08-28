Бизнесу предложили интеграцию с мессенджером Max и Госключом

Подписать договор, получить справку, пройти идентификацию — и всё это через одно приложение. После интеграции Max с «Госключом» Минцифры рекомендовало крупному бизнесу встроиться в нацмессенджер. Сценариев много — от электронной подписи до перевода денег без выхода из диалога.

Инфраструктура уже готова

Минцифры завершило интеграцию Max с инфраструктурой электронного правительства и рекомендовало бизнесу подключать свои сервисы к национальному мессенджеру. По данным «Ведомостей», 25 августа письмо с предложением о техническом взаимодействии получили более 15 крупных компаний, включая Ozon, Wildberries, МТС, РЖД, Сбер, «Почту России», hh.ru, СДЭК и «Аэрофлот». Суть — в использовании Max как шлюза к цифровому профилю физлица и юридически значимому документообороту на базе «Госключа».

Подписание документов будет происходить в «Госключе», но запускаться бесшовно — прямо из чат-бота Max. Клиенты смогут делиться данными с «Госуслуг» (например, паспортом, возрастом, ФИО) — это упростит идентификацию и сократит количество ошибок. Также в Минцифры подчеркнули, что все данные пользователей будут передаваться по защищённым каналам, а согласие можно отозвать в любой момент.

Технологии становятся ближе

Бизнес воспринял предложение Минцифры как логичное продолжение стратегии цифровизации. В СДЭК рассматривают Max как перспективный канал для информирования клиентов и снижения нагрузки на контакт-центры.

«Мы уделяем особое внимание технической стороне: стабильности API при пиковых нагрузках, масштабируемости решений и уровню SLA. Не менее критичен вопрос безопасности — все коммуникации должны соответствовать требованиям по защите персональных данных и корпоративным стандартам», — отметили в пресс-службе СДЭК.

Интеграция, по словам представителей компании, потребует ресурсов на разработку и тестирование, но станет долгосрочной инвестицией: практика рынка показывает, что цифровые каналы напрямую влияют на стоимость контакта и эффективность взаимодействия с клиентами.

В Ozon подтвердили, что уже используют Max как витрину для travel-сервисов. Новый функционал на базе «Госключа» позволит маркетплейсу протестировать юридически значимый документооборот внутри чат-ботов.

«Новый функционал расширяет среду для безопасной работы с документами в интерфейсе мессенджера. Мы изучим возможность его применения для наших сервисов», — заявили в пресс-службе Ozon.

Ранее Ozon внедрил в Max онлайн-бронирование билетов и отелей через Ozon Travel — все документы по поездке хранятся внутри чат-бота.

СДМ-Банк оценивает возможности платформы как «перспективные»: в банке изучают запуск переводов внутри мессенджера без перехода на внешние платформы. Там считают, что этот сценарий может привлечь пользователей, которые пока не охвачены текущими банковскими сервисами.

«СДМ-Банк изучает возможность интеграции своего платежного сервиса с мессенджером Max. Цель — предоставить клиентам возможность переводить деньги, не покидая интерфейс мессенджера», — рассказал Алексей Попов, начальник управления розничных технологий СДМ-Банка.

Вместо WeChat — Max

Рынок воспринимает развитие Max как шаг в сторону супераппа по китайскому сценарию. После того как VK (разработчик мессенджера) отчитался о 18 млн пользователей и интеграции с рядом travel-, финтех- и госуслуг, к платформе начинают подключаться и компании из сектора B2C. Max превращается в инструмент не только коммуникации, но и юридически значимого взаимодействия.

Теперь от бизнеса зависит, насколько быстро появятся сценарии «без документов, без ожидания, без бумажек» — и смогут ли они на практике заменить офисные процессы.