Сервис такси «Максим» вышел на рынок Мексики

Сервиса заказа такси «Максим» вышел на рынок Мексики, сообщила пресс-служба компании. Первым городом работы на стал Коацакоалькос.

Пользователи в Мексике могут заказать поездку на автомобиле, курьерскую доставку и дистанционную покупку еды, продуктов, товаров первой необходимости. В дальнейшем планируется внедрять и другие тарифы.

Первый заказ в Мексике был выполнен 22 декабря 2021 года. Житель Коацакоалькоса заказал поездку по тарифу «Эконом». Стоимость составила 42 песо (149 рублей), протяженность маршрута составил 5,7 км.

За несколько месяцев до запуска сотрудники сервиса приехали в Мексику, чтобы изучить местный рынок, проанализировать работу конкурентов и особенности мексиканского законодательства. Затем менеджеры по международному развитию помогли мексиканским коллегам запустить работу сервиса.

Сейчас идет подготовка к открытию подразделений в других городах Мексики.

Сервис уже работает в Колумбии, Аргентине, Чили и Перу и Бразилии. В Южной Америке стратегия продвижения пока охватывает средние города с населением до 500 тысяч человек, поскольку в них легче закрепить свои позиции, пояснили в компании. В азиатских странах сервис популярен в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, на Филиппинах. Ранее он также запустился в Индии.

За пределами РФ сервис также работает в Азербайджане, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстане, Таджикистане, Украине, Болгарии. В ближайшее время «Максим» планируется начать работу в Турции.

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Фото: «Максим»