Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Такси «Максим» вышел на рынок Турции — оплачивать поездки можно картой «Мир»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис заказа такси «Максим» начал работать в Турции. Первым городом присутствия стал Стамбул – в планах начать возить туристов в Аланье, Анталье и Мерсине. Оплатить поездку можно наличными в лирах или с помощью карты «Мир».

Такси «Максим» вышел на рынок Турции — оплачивать поездки можно картой «Мир»

О выходе на рынок Турции рассказали в пресс-службе такси «Максим».

Российский сервис такси пока работает только в Стамбуле. Туристы могут оплачивать поездки наличными в турецких лирах либо с помощью привязанной карты «Мир». В планах компании – запуститься в Анталье, Аланье и Мерсине.

Чтобы заказать такси, в приложении нужно поменять страну и выбрать город. Функционал приложения «Максим» доступен на русском языке независимо от страны. 

В дальнейшем «Максим» намерен запустить в Турции тарифы на доставку товаров и грузоперевозку. Также в планах компании начать работу в Тайланде.

Фото на обложке: пресс-служба "Максим"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken планирует открыться в России
  2. 2 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости
  3. 3 Открытие Турции – «бомба замедленного действия» для российских курортов
  4. 4 Турцию открыли. Но брать путевки пока рано
  5. 5 Разработчик цифровых сервисов для рынка вторсырья «Убиратор» привлек 170 млн рублей

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2022

TechChill

20 марта 2022

Научная премия имени Ильи Сегаловича

20 марта 2022

IdeaGirlHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ