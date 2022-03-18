Такси «Максим» вышел на рынок Турции — оплачивать поездки можно картой «Мир»

Сервис заказа такси «Максим» начал работать в Турции. Первым городом присутствия стал Стамбул – в планах начать возить туристов в Аланье, Анталье и Мерсине. Оплатить поездку можно наличными в лирах или с помощью карты «Мир».
О выходе на рынок Турции рассказали в пресс-службе такси «Максим».
Российский сервис такси пока работает только в Стамбуле. Туристы могут оплачивать поездки наличными в турецких лирах либо с помощью привязанной карты «Мир». В планах компании – запуститься в Анталье, Аланье и Мерсине.
Чтобы заказать такси, в приложении нужно поменять страну и выбрать город. Функционал приложения «Максим» доступен на русском языке независимо от страны.
В дальнейшем «Максим» намерен запустить в Турции тарифы на доставку товаров и грузоперевозку. Также в планах компании начать работу в Тайланде.
Фото на обложке: пресс-служба "Максим"
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