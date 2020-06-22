Компания «Максим» запустила онлайн-сервис заказа автомобилей TUDA

Сервис такси «Максим» представил новый бренд TUDA. Под ним компания будет развивать онлайн-сервис заказа автомобилей . Об этом Rusbase рассказали в компании.

Пока сервис работает только в восьми городах России: Владивостоке, Хабаровске, Черкесске, Кемерово, Иркутске, Красноярске, Тюмени и Кургане. Как говорят в компании, после тестирования география работы TUDA расширится — как за счет собственных подразделений сервиса, так и по франшизе.

Одновременно планируется вывести бренд TUDA на рынки Беларуси, Индонезии, Казахстана, Грузии, Украины, Филиппин и других стран.

Сервис TUDA доступен только при заказе в мобильном приложении. Скачать приложение можно в Google Play и App Store.

Как отметили представители компании, TUDA ориентируется на верх среднего ценового сегмента. По умолчанию пользователям предлагается тариф «Комфорт». На заказы приезжают автомобили иностранных марок с кондиционером. Машины регулярно проходят контроль, а водители имеют высокий рейтинг и положительные отзывы.

Полная линейка тарифов включает «Комфорт», «Эконом», «Компактвэн, 6 мест», «Минивэн, 7 мест», «Личный водитель». Доступна функция мультитарифа, которая позволяет выбрать перед заказом несколько тарифов одновременно.

Оплатить поездку можно наличными или картой.

По собственным данным компании, сервис заказа такси «Максим» работает в 500 населенных пунктов России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья: Казахстане, Грузии, Украине, Болгарии, Таджикистане, Узбекистане, Беларуси, Азербайджане, Индонезии, Армении, Черногории, Малайзии и на Филиппинах.

Фото на обложке: сервис TUDA