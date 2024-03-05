ГК «Максима» приобрела 49% в разработчике ИИ-продуктов iPavlov

ГК «Максима» приобрела 49% в iPavlov — компании, специализирующейся на создании решений на базе искусственного интеллекта. Сделка стала частью стратегии группы по внедрению цифровых решений в промышленность и транспортную сферу. Об этом рассказали в пресс-службе «Максимы».
По словам президента группы Бориса Вольпе, команда компании в течение многих лет занималась развитием алгоритмов машинного обучения с дальнейшим применением наработок в бизнесе.
«Расширение линейки продуктов позволит внедрять сложные комплексные решения по искусственному интеллекту и созданию цифровых моделей, в которых надежными и проверенными партнерами выступят технические специалисты и разработчики iPavlov», — объяснил Вольпе интерес группы к активу.
iPavlov на сегодняшний день имеет широкую продуктовую линейку: она включает промышленную платформу распознавания и обработки фото и видео EYE, платформу для создания цифровых ассистентов IVA с функционалом поиска по большим базам текстовых данных.
Кроме того, компания развивает интеллектуальную систему идентификации личности человека «Взор». Разработчик занимается созданием решений для цифровизации городской среды и инфраструктуры, например, Smart City Platform. Также iPavlov сделала health-tech-платформу для медучреждений Smart Clinic.
По словам гендиректора компании Лорана Акопяна, совместная работа с командой группы отвечает миссии iPavlov сделать ИИ-продукты доступными для всех.
Фото на обложке: Gumbariya /
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