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Сроки отказа ЕС от энергоносителей, браузеры против дипфейков, безработица в РФ: главное для бизнеса 2 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ахмед Садулаев

Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции, Федерация независимых профсоюзов отрицает рост безработицы в РФ, канцлер Германии назвал сроки отказа ЕС от российских энергоносителей и другие новости 2 мая на фоне украинских событий.

Сроки отказа ЕС от энергоносителей, браузеры против дипфейков, безработица в РФ: главное для бизнеса 2 мая

Мир

  • Новая Зеландия ввела санкции в отношении 170 российских сенаторов и 6 оборонных предприятий. Их список пока не приводится.
  • Канцлер Германии назвал сроки отказа Евросоюза от российских энергоносителей. По мнению политика, страны ЕС прекратят импортировать уголь из России этим летом, нефть — до конца года.
  • Венгрия выступает против введения запрета на поставки нефти и газа из России в ЕС (Origo.hu).

Россия

  • По словам председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, в стране «реального повышения безработицы не наблюдается. Хотя тревожные тенденции есть» (ТАСС).

IT

  • В России уже в 2022 году могут появиться браузеры с возможностью определения видео, созданных при помощи deepfake-технологий.

Энергетика

  • Финская компания Fennovoima рассказала о расторжении контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

Фото: eamesBot / Shutterstock

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