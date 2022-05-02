Сроки отказа ЕС от энергоносителей, браузеры против дипфейков, безработица в РФ: главное для бизнеса 2 мая

Ахмед Садулаев
Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции, Федерация независимых профсоюзов отрицает рост безработицы в РФ, канцлер Германии назвал сроки отказа ЕС от российских энергоносителей и другие новости 2 мая на фоне украинских событий.
Сроки отказа ЕС от энергоносителей, браузеры против дипфейков, безработица в РФ: главное для бизнеса 2 маяАхмед Садулаев
Мир
- Новая Зеландия ввела санкции в отношении 170 российских сенаторов и 6 оборонных предприятий. Их список пока не приводится.
- Канцлер Германии назвал сроки отказа Евросоюза от российских энергоносителей. По мнению политика, страны ЕС прекратят импортировать уголь из России этим летом, нефть — до конца года.
- Венгрия выступает против введения запрета на поставки нефти и газа из России в ЕС (Origo.hu).
Россия
- По словам председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, в стране «реального повышения безработицы не наблюдается. Хотя тревожные тенденции есть» (ТАСС).
IT
- В России уже в 2022 году могут появиться браузеры с возможностью определения видео, созданных при помощи deepfake-технологий.
Энергетика
- Финская компания Fennovoima рассказала о расторжении контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.
Фото: eamesBot / Shutterstock
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