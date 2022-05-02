Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции, Федерация независимых профсоюзов отрицает рост безработицы в РФ, канцлер Германии назвал сроки отказа ЕС от российских энергоносителей и другие новости 2 мая на фоне украинских событий.

Сроки отказа ЕС от энергоносителей, браузеры против дипфейков, безработица в РФ: главное для бизнеса 2 мая