Закон о «сером импорте», газ за рубли и Сбербанк без дивидендов: новости для бизнеса 21 мая

Ахмед Садулаев
Минэкономики предложило закрепить легализацию параллельного импорта на законодательном уровне, Сбербанк не будет выплачивать дивиденды. «Боржоми» вновь станет грузинским — эти и другие новости 21 мая на фоне спецоперации в дайджесте RB.RU.
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Закон о «сером импорте», газ за рубли и Сбербанк без дивидендов: новости для бизнеса 21 маяАхмед Садулаев
Мир
- «Газпром» прекратил поставки газа в Финляндию из-за отказа страны совершать оплату в рублях.
- Власти Италии и Германии разрешили местным компаниям открывать рублевые счета для оплаты газа (Reuters).
Россия
- В Госдуму внесли законопроект об отсутствии наказания за «серый импорт». Ввоз товаров без разрешения правообладателя был разрешен в начале мая, теперь Минэкономики решило законодательно освободить импортеров от уголовной, административной и гражданской ответственности.
Бизнес
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил в ближайшее время завершить процесс передачи доли акций компании IDS Borjomi International («Альфа-Групп») государству. «Боржоми» сама предложила передать долю «Альфа-Групп» Грузии, чтобы снять с себя ограничения и сохранить рабочие места.
Финансы
- Правительство поручило Сбербанку не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. По итогам 2019 и 2020 годов банк выплачивал рекордные для России дивиденды.
Фото: Unsplash
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