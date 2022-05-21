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Закон о «сером импорте», газ за рубли и Сбербанк без дивидендов: новости для бизнеса 21 мая

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ахмед Садулаев

Минэкономики предложило закрепить легализацию параллельного импорта на законодательном уровне, Сбербанк не будет выплачивать дивиденды. «Боржоми» вновь станет грузинским — эти и другие новости 21 мая на фоне спецоперации в дайджесте RB.RU.

Список может дополняться в течение дня.

Закон о «сером импорте», газ за рубли и Сбербанк без дивидендов: новости для бизнеса 21 мая

Мир

  • «Газпром» прекратил поставки газа в Финляндию из-за отказа страны совершать оплату в рублях.
  • Власти Италии и Германии разрешили местным компаниям открывать рублевые счета для оплаты газа (Reuters).

Россия

  • В Госдуму внесли законопроект об отсутствии наказания за «серый импорт». Ввоз товаров без разрешения правообладателя был разрешен в начале мая, теперь Минэкономики решило законодательно освободить импортеров от уголовной, административной и гражданской ответственности.

Бизнес

  • Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил в ближайшее время завершить процесс передачи доли акций компании IDS Borjomi International («Альфа-Групп») государству. «Боржоми» сама предложила передать долю «Альфа-Групп» Грузии, чтобы снять с себя ограничения и сохранить рабочие места.

Финансы

  • Правительство поручило Сбербанку не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. По итогам 2019 и 2020 годов банк выплачивал рекордные для России дивиденды.

Фото: Unsplash

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