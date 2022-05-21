Минэкономики предложило закрепить легализацию параллельного импорта на законодательном уровне, Сбербанк не будет выплачивать дивиденды. «Боржоми» вновь станет грузинским — эти и другие новости 21 мая на фоне спецоперации в дайджесте RB.RU.

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Закон о «сером импорте», газ за рубли и Сбербанк без дивидендов: новости для бизнеса 21 мая