Билет в один конец и заморозка российских активов: главные новости для бизнеса 23 мая

Власти Австрии заморозили российские активы, банк «Тинькофф» запустит колшелек для онлайн-покупок, Levi's решила оконачательно покинуть Россиию и другие новости для бизнеса 23 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU. Cписок может дополняться в течение дня.

Мир

Власти Австрии заморозили российские активы на сумму около €254 млн в общей сложности на 97 счетах.

Международное сообщество должно снизить торговые барьеры для борьбы с инфляцией, считают директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Россия

Выезжающие из России менеджеры стали реже покупать обратные билеты. Это касается сотрудников консалтинговых, финансовых и IT-компаний. В марте-апреле самыми популярными направлениями у них стали Казахстан и Турция.

В Совете Федерации предложили продавать бизнесу землю за 25% от ее стоимости с условием импортозамещения. Указанные меры обеспечат значительное пополнение бюджетной системы.

В России хотят использовать вторичный пластик при укладке асфальтаЭто улучшит качество дорожного покрытия и решит проблему с утилизацией и переработкой пластика.

Бизнес

Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок. Компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.

Банк «Тинькофф» вслед за Сбербанком и «Миром» запускает кошелек для онлайн-покупок и планирует распространить его функционал на офлайн. Сервис актуален из-за ухода Apple и Google Pay.

«Аэрофлот» из-за дефицита деталей через три месяца может начать разбирать некоторые самолеты на запчасти, пишет Bloomberg.

Средний размер штрафов, наложенных на российский бизнес в 2021 году, сократился на 34% по сравнению с предыдущим годом.

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