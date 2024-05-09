Иск о банкротстве «Москвича», возвращение активов бизнесменов в РФ, преемник Тима Кука: главное 9 мая

Ахмед Садулаев
Попавшие под санкции российские бизнесмены возвращают активы на родину, гонконгский поставщик Renault подает иск о банкротстве «Москвича», турпоток из России в Турцию продолжает снижаться, а RB — освещать события дня в мире бизнеса и технологий.
Иск о банкротстве «Москвича», возвращение активов бизнесменов в РФ, преемник Тима Кука: главное 9 маяАвтор: Ахмед Садулаев
Мир
- Турпоток из России в Анталью снизился на 20% в 2024 году. При этом турецкий курорт фиксирует рекордную посещаемость в первые четыре месяца за счет 20%-го прироста турпотока из Германии.
Россия
- Российские миллиардеры столкнулись с проблемой управления семейными активами из-за санкций. Большинство из них, по данным Bloomberg, предпочитают возвращать свое состояние в Россию.
- Товарооборот России и Китая в январе–апреле этого года вырос на 4,7%, до $76,58 млрд (экспорт РФ увеличился на 10,2%, импорт снизился на 1,9%). Объем торговли Китая с другими странами за этот же период вырос на 2,2%.
- Объем торговли России и Армении по итогам прошлого года рекордно превысил $7 млрд.
Бизнес
- Silver Basis, гонконгский поставщик Renault, подал иск о банкротстве «Москвича». Представители завода называют претензии «манипуляцией общественным мнением».
- В случае отставки гендиректора Apple Тима Кука наиболее вероятным преемником станет глава отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус. Возраст — главное преимущество 49-летнего Тернуса перед другим кандидатом — 61-летним операционным директором Джеффом Уильямсом (Bloomberg).
Фото: FotograFFF / Shutterstock
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