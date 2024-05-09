Попавшие под санкции российские бизнесмены возвращают активы на родину, гонконгский поставщик Renault подает иск о банкротстве «Москвича», турпоток из России в Турцию продолжает снижаться, а RB — освещать события дня в мире бизнеса и технологий.

Иск о банкротстве «Москвича», возвращение активов бизнесменов в РФ, преемник Тима Кука: главное 9 мая