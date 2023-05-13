На майские праздники Москву посетили почти 2 млн туристов

С 29 апреля по 9 мая в Москву приехали 1,85 млн гостей. Турпоток в столицу на майские праздники вырос на 16,6% по сравнению с прошлым годом.

Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Отмечается, в 2022 году туристический поток в Москву вырос до 17,9 млн человек — это на 6% больше, чем годом ранее.

«Судя по первым данным, в 2023 году [туристический сезон] также обещает быть вполне успешным», — считает градоначальник.

Две трети столичных гостиниц (67-70%) были заполнены. Нагрузка в трехзвездочных отелях составила 85%, в категориях «4 и 5 звезд» — 57-60%.

Общий оборот туротрасли за майские праздники в этом году составил 61 млрд рублей — на 12% больше, чем в 2022 году. При этом 8,4 млрд рублей поступили в бюджет Москвы. Мэр отметил, что на эти средства «можно построить две-три новые школы».