Панорамная крыша и полный привод: Mazda представила кроссовер CX-50

Не смотря на премьеру, автопроизводитель не спешит раскрывать все характеристики новинки. Известно лишь, что кроссовер будет оснащаться одним из двух бензиновых двигателей линейки Skyactiv-G 2,5. Также новинка получит систему полного привода i-Activ AWD последнего поколения и систему Mazda Intelligent Drive Select, позволяющую выбирать различные режимы вождения в зависимости от дорожных условий. Начало производства Mazda CX-50 запланировано на январь 2022 года, отметили в пресс-службе марки.

Автомобиль получил рейлинги, экспедиционный багажник, панорамную крышу, обвес из неокрашенного пластика, спойлер и рельефный капот

Интерьер Mazda CX-50 с отдельно стоящим широким дисплеем информационно-развлекательного комплекса и небольшим количеством кнопок выглядит достаточно знакомо. В компании отметили, что в списке опций впервые появится панорамная крыша, но более конкретной информации о комплектациях пока также нет.

Интерьер новинки получился сдержанным и даже немного строгим

После премьеры CX-50 компания Mazda собирается представить еще целый ряд более крупных кроссоверов. Так, для Европы и Японии разработают модели CX-60 и CX-80. Автомобили будут доступны с двумя и тремя рядами сидений соответственно. Для США, в свою очередь, подготовят кроссоверы CX-70 и CX-90.



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Фото: пресс-служба Mazda