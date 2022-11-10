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Mazda Motors решила прекратить деятельность в России

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Японский автоконцерн Mazda Motors объявил о прекращении деятельности в России, компания передала всю долю ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу «Соллерс» 24 октября, следует из отчета о финансовых показателях производителя. Убытки от такого решения составят $82 млн, уточнили в компании.

Mazda Motors решила прекратить деятельность в России

«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в пользу "Соллерс" — нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли», — сказано в документе.

«Мазда Соллерс Рус» является совместным предприятием Sollers и Mazda Motor Corporation. «Соллерс» также вела партнерство с Ford. В числе активов компании — производственные площадки, на которых собирают отечественные внедорожники УАЗ и двигатели ЗМЗ.

В октябре Ford Motor Company вышла из совместного предприятия с «Соллерс», компания продала свою 49%-ую долю по номинальной стоимости. Также в октябре автопроизводитель Nissan объявил о сделке по передаче своих российских активов в пользу государства.

С февраля частично ограничили деятельность или покинули российский рынок такие автомобильные марки, как Renault, BMW, Porsche, Skoda и другие. В ноябре о прекращении поставок сообщила Infiniti. В заявлении об уходе компания сослалась на японскую мудрость о важности принятия любой ситуации.

Фото на обложке: lma_ss / Shutterstock

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