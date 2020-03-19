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«Нетология» проведет онлайн-конференцию по MBA

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

29 марта состоится онлайн-конференция, посвященная получению степени магистра делового администрирования. Эксперты в сфере бизнес-образования, HR-специалисты и выпускники расскажут, кому нужны программы MBA, какие они бывают и в чем их особенности. Участие бесплатное, необходима регистрация.

«Нетология» проведет онлайн-конференцию по MBA

Участники узнают:

  • зачем нужны образование и степень MBA;
  • обязательно ли уезжать за границу ради учебы;
  • как выбрать программу для своих целей;
  • чем отличаются краткосрочные и долгосрочные программы;
  • какие тренды существуют сегодня и многое другое.

В качестве спикеров выступят:
  • Алексей Долинский, сооснователь платформы онлайн-курсов Coursalytics.com, бывший директор исследовательского института Talent Equity Institute, входящего в компанию по поиску руководителей Ward Howell.
  • Сергей Ахметов, технический директор компании TalentTech, закон­чил MBA в РАНХиГС.
  • Михаил Стависский, руководитель центра развития лидеров Корпора­тив­ной академии «Почта Банка».
  • Рустам Бостанов, партнер компании по поиску топ-менеджеров Odgers Berndtson. Закончил краткосрочную программу MBA, занимается прямым поиском руководителей и специалистов более 10 лет.

Узнать подробности и записаться на онлайн-конференцию можно на сайте.

Фото на обложке: Kaitlyn Baker/Unsplash

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