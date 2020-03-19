29 марта состоится онлайн-конференция, посвященная получению степени магистра делового администрирования. Эксперты в сфере бизнес-образования, HR-специалисты и выпускники расскажут, кому нужны программы MBA, какие они бывают и в чем их особенности. Участие бесплатное, необходима регистрация.

«Нетология» проведет онлайн-конференцию по MBA