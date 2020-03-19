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«Нетология» проведет онлайн-конференцию по MBA
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Евгения Хрисанфова
29 марта состоится онлайн-конференция, посвященная получению степени магистра делового администрирования. Эксперты в сфере бизнес-образования, HR-специалисты и выпускники расскажут, кому нужны программы MBA, какие они бывают и в чем их особенности. Участие бесплатное, необходима регистрация.
«Нетология» проведет онлайн-конференцию по MBAЕвгения Хрисанфова
Участники узнают:
- зачем нужны образование и степень MBA;
- обязательно ли уезжать за границу ради учебы;
- как выбрать программу для своих целей;
- чем отличаются краткосрочные и долгосрочные программы;
- какие тренды существуют сегодня и многое другое.
В качестве спикеров выступят:
- Алексей Долинский, сооснователь платформы онлайн-курсов Coursalytics.com, бывший директор исследовательского института Talent Equity Institute, входящего в компанию по поиску руководителей Ward Howell.
- Сергей Ахметов, технический директор компании TalentTech, закончил MBA в РАНХиГС.
- Михаил Стависский, руководитель центра развития лидеров Корпоративной академии «Почта Банка».
- Рустам Бостанов, партнер компании по поиску топ-менеджеров Odgers Berndtson. Закончил краткосрочную программу MBA, занимается прямым поиском руководителей и специалистов более 10 лет.
Узнать подробности и записаться на онлайн-конференцию можно на сайте.
Фото на обложке: Kaitlyn Baker/Unsplash
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