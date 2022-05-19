Российский бизнес McDonald’s перейдет к родственнику Назарбаева или сибирскому нефтянику — The Bell

Бизнес McDonald’s в России достанется одному из местных франчайзи, уверены три источника The Bell. Двое из них назвали потенциальным покупателем компанию «СПП» родственника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева, третий — компанию «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора.

Один из собеседников считает, что о сделке может быть объявлено уже 19 мая. После этого сеть будет работать под новым брендом.

Всего в России у McDonald’s три франчайзи:

«Региональная сеть предприятий питания» («СПП») Боранбаева управляет сетью ресторанов в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Также у Боранбаева франшиза McDonald’s на Казахстан и Беларусь.

ООО «ГиД» Говора по состоянию на март управляло 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

ООО «Развитие Рост», которым владеет «Росинтер» (сети IL Патио, «Шикари», до 2010 года — российский KFC), управляет McDonald’s на вокзалах и в аэропортах в Москве и Петербурге.

Представители «СПП» и «ГиД» не ответили на запрос издания.

Кайрат Боранбаев — казахский миллиардер, занял 5 место в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана местного Forbes за 2021 год. Также он родственник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.

Александр Говор — сооснователь нефтеперерабатывающей «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.

Сеть из 850 ресторанов быстрого питания временно закрылась в начале марта на фоне санкций Запада, которые были введены из-за российской спецоперации на Украине. 16 мая стало известно, что McDonald's решил уйти с российского рынка и запустил процесс продажи российского бизнеса. После сделки сеть должна возобновить работу в стране под новым брендом, сообщал источник ТАСС.

Московские власти, как сообщалось, решили компенсировать уход McDonald's и выделили на создание отечественных сетей быстрого питания в городе порядка 1 млрд рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что отечественные сети быстрого питания смогут заменить 250 ресторанов «Макдоналдс», работавших в столице, максимум за год.

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