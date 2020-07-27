«Макдоналдс» открыл ресторан внутри магазина «Перекресток»
Новый формат ресторана позволит посетителям поесть за столиком в единой обеденной зоне, оборудованной прямо в супермаркете, или заказать еду через окно «МакЭкспресс» навынос. Также есть возможность воспользоваться доставкой.
Посетители смогут заказать напитки и десерты в «МакКафе». Новый «Макдоналдс» будет работать круглосуточно.
«Пилотный проект предполагает открытие подобных предприятий на территории нескольких супермаркетов “Перекресток” в московском регионе и Санкт-Петербурге. По итогам работы первых заведений внутри торговых залов будет принято решение о дальнейшей стратегии развития данного формата», — отмечается в сообщении.
Представители компаний не исключают, что проект может быть распространен и на другие магазины, входящие в Х5 («Пятерочка», «Карусель»).
Фото: Макдоналдс и X5 Retail Group
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