«Макдоналдс» открыл ресторан внутри магазина «Перекресток»

X5 Retail Group и «Макдоналдс» запустили пилотный проект по открытию ресторанов быстрого питания в магазинах ритейлера. Первая точка открылась в торговом зале «Перекрестка» в ТЦ «Лига Химки». Об этом компании сообщили в совместном заявлении.

Новый формат ресторана позволит посетителям поесть за столиком в единой обеденной зоне, оборудованной прямо в супермаркете, или заказать еду через окно «МакЭкспресс» навынос. Также есть возможность воспользоваться доставкой.

Посетители смогут заказать напитки и десерты в «МакКафе». Новый «Макдоналдс» будет работать круглосуточно.

«Пилотный проект предполагает открытие подобных предприятий на территории нескольких супермаркетов “Перекресток” в московском регионе и Санкт-Петербурге. По итогам работы первых заведений внутри торговых залов будет принято решение о дальнейшей стратегии развития данного формата», — отмечается в сообщении.

Представители компаний не исключают, что проект может быть распространен и на другие магазины, входящие в Х5 («Пятерочка», «Карусель»).

Фото: Макдоналдс и X5 Retail Group