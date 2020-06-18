McDonald’s и Adidas выпустили капсульную коллекцию одежды и обуви

McDonald’s объявил о старте продаж коллекции, разработанной совместно с брендом спортивной одежды Adidas. Были выпущены четыре модели обуви и четыре вида футболок. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе McDonald’s.

Лимитированная коллекция получила название «Sauce Pack». Сообщается, что вдохновением для коллекции стали фирменные соусы McDonald’s и любовь к баскетболу. В создании одежды и обуви участвовали баскетболисты Джеймс Харден, Дамиан Лиллард и Трэйси МакГрэди.

Дизайн обуви был разработан таким образом, чтобы включать в себя цвета фирменных соусов McDonald’s и изображения их ингредиентов.

Капсула доступна для покупки в Китае, Японии, Малайзии, Гонконге, Южной Корее, Индонезии, на Тайване и Филиппинах онлайн, а также в избранных магазинах Adidas. Предметы из коллаборации выпущены ограниченным тиражом в 50 тысяч экземпляров.

McDonald’s поддерживает сотрудничество с Adidas в рамках молодежного баскетбольного турнира All-American Games (AAG). Решение о запуске коллекции было принято несмотря на то, что в этом году AAG были отменены из-за пандемии коронавируса.