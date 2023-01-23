Пять бывших ресторанов McDonald's открылись без названия в Казахстане

В Алматы 23 января открылись пять бывших ресторанов McDonald's. Цены на блюда практически не изменились, но в заведениях и на упаковке еды исчезли опознавательные знаки всемирного бренда.
Новое название представят в ближайшее время, сообщили Tengrinews в Food Solutions KZ, которая управляла ресторанами сети. В будущем планируется возобновить работу и остальных точек.
Персонал ресторанов, работавший на момент закрытия, сохранит свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объеме.
В ноябре 2022 года все 24 ресторана McDonald’s в Казахстане приостановили свою работу. По информации Bloomberg, американская сеть запретила своим франчайзи закупать мясо для котлет в России.
При этом предприятие не могло закупать продукцию у европейских или местных поставщиков из-за более высоких цен и расходов на транспорт.
Местные власти пытались не допустить закрытия сети в Казахстане. Они были готовы «оказать содействие в ускорении и упрощении» поставок из третьих стран.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Зачем EdTech-проекту сегодня идти в Казахстан?
- 2 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
- 3 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
- 4 Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане
- 5 Куда идти стартапам в Казахстане
ВОЗМОЖНОСТИ
23 января 2023
25 января 2023