Пять бывших ресторанов McDonald's открылись без названия в Казахстане

В Алматы 23 января открылись пять бывших ресторанов McDonald's. Цены на блюда практически не изменились, но в заведениях и на упаковке еды исчезли опознавательные знаки всемирного бренда.

Новое название представят в ближайшее время, сообщили Tengrinews в Food Solutions KZ, которая управляла ресторанами сети. В будущем планируется возобновить работу и остальных точек.

Персонал ресторанов, работавший на момент закрытия, сохранит свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объеме.

В ноябре 2022 года все 24 ресторана McDonald’s в Казахстане приостановили свою работу. По информации Bloomberg, американская сеть запретила своим франчайзи закупать мясо для котлет в России.

При этом предприятие не могло закупать продукцию у европейских или местных поставщиков из-за более высоких цен и расходов на транспорт.

Местные власти пытались не допустить закрытия сети в Казахстане. Они были готовы «оказать содействие в ускорении и упрощении» поставок из третьих стран.

Фото на обложке: Unsplash