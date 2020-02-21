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McDonalds выпустил свечи с запахом ингредиентов для чизбургера

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

McDonalds выпустил набор свечей с запахом ингредиентов для чизбургера.Об этом сообщает CNN.

McDonalds выпустил свечи с запахом ингредиентов для чизбургера

В наборе шесть цветных свечей: с запахом котлеты из говядины, булочки, лука, маринованных огруцов, кетчупа и сыра. 

Набор вышел в честь 50-летия бургера, который в США называют Quater Pounder (потому что он весит четверть фунта). В России его аналог назывался роял чизбургер (сейчас в меню «Макдоналдса» его нет).

Свечи продаются в официальном магазине брендированных товаров McDonalds.

Изображение: MsDonalds

KFC тоже недавно выпустила несъедобный предмет с запахом своей продукции. Совместно с обувным брендом Crocs компания на Нью-Йоркской неделе моды представила ботинки с украшениями в виде ароматизированных кусков курицы.

Обувь поступит в продажу ограниченным тиражом весной этого года.

Фото: Robson90 / Shutterstock

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