Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Гендиректор российского подразделения McDonald’s Марк Карена покинет компанию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В российском подразделении McDonald’s сменится генеральный директор. В феврале Марк Карена покинет компанию, а должность CEO займет Олег Пароев, который в настоящее время является вице-президентом по трансформации.

Гендиректор российского подразделения McDonald’s Марк Карена покинет компанию

О смене руководства McDonald’s в России RB сообщили в пресс-службе компании.

Нынешний генеральный директор Марк Карена, который занимает эту должность с 2018 года, покинет компанию в феврале.

Новым CEO российского подразделения McDonald’s станет вице-президент по трансформации Олег Пароев. Под его руководством были реализованы инициативы по цифровой трансформации компании, в частности запуск функции оформления заказа и его оплаты через мобильное приложение, уточнили в McDonald’s.

Олег Пароев

В McDonald’s Олег Пароев работает с 2015 года. Он занимал в компании должность главного финансового директора, а в апреле 2021 года стал вице-президентом. До прихода в McDonald’s Пароев строил карьеру в Kodak, Philip Morris и Diageo Russia.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Deman / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 20 самых интересных коллабораций зарубежных брендов
  2. 2 Как сделать атрибутику важной статьей доходов: кейс производителя напитков Liquid Death
  3. 3 Макароны и жирное молоко стали самыми популярными продуктами при заказе в онлайн-гипермаркете X5
  4. 4 Tapper — революция в ресторанной сфере: оплата счета и чаевых одним платежом
  5. 5 Инновации на кухне: 5 прогнозов для продуктов питания и техники
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 февраля 2022

BlockchainHack

07 февраля 2022

The Global AI Challenge

07 февраля 2022

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ