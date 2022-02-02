Гендиректор российского подразделения McDonald’s Марк Карена покинет компанию

В российском подразделении McDonald’s сменится генеральный директор. В феврале Марк Карена покинет компанию, а должность CEO займет Олег Пароев, который в настоящее время является вице-президентом по трансформации.
О смене руководства McDonald’s в России RB сообщили в пресс-службе компании.
Нынешний генеральный директор Марк Карена, который занимает эту должность с 2018 года, покинет компанию в феврале.
Новым CEO российского подразделения McDonald’s станет вице-президент по трансформации Олег Пароев. Под его руководством были реализованы инициативы по цифровой трансформации компании, в частности запуск функции оформления заказа и его оплаты через мобильное приложение, уточнили в McDonald’s.
Олег Пароев
В McDonald’s Олег Пароев работает с 2015 года. Он занимал в компании должность главного финансового директора, а в апреле 2021 года стал вице-президентом. До прихода в McDonald’s Пароев строил карьеру в Kodak, Philip Morris и Diageo Russia.
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Фото на обложке: Deman /
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