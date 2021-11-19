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«Макдоналдс» запустил продажу абонементов на кофе и другие горячие напитки

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В мобильном приложении «Макдоналдс» появилась возможность приобретать абонементы на американо, латте, капучино и другие горячие напитки, сообщила пресс-служба компании. Абонемент на 14 дней стоит 369 рублей. Он позволяет ежедневно покупать любой из напитков объемом 0,2 мл на выбор за 25 рублей.

«Макдоналдс» запустил продажу абонементов на кофе и другие горячие напитки

Цена на абонементы одинакова для всех городов России и отличается лишь в зависимости от срока действия абонемента и размера порции напитка. Россия стала одной из первых стран, где «Макдоналдс» запустил подписку на кофе, отметили в компании.

Абонемент на горячие напитки автоматически отобразиться в блоке «Абонементы» мобильного приложения «Макдоналдс». Пользователи могут выбрать напиток и сгенерировать QR-код, который нужно отсканировать на кассе или киоске самообслуживания.

Первый напиток необходимо получить в день покупки абонемента, в дальнейшем каждый день можно получать по одному напитку. Горячий напиток по абонементу можно добавить к любому заказу.

Как отметили в «Макдоналдс», кофе и горячие напитки пользуются особой популярностью у посетителей сети. По данным компании, за год россияне выпивают более 150 млн чашек кофе из «Макдоналдс».

Компания работает с несколькими поставщиками кофе, совместно с которыми развивает кофейную категорию. В большей части России основным поставщиком является компания Paulig. Также в определенных регионах поставщиками кофе для «Макдоналдс» являются группы компаний «Орими» и «Нестле».

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Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

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