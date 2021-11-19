«Макдоналдс» запустил продажу абонементов на кофе и другие горячие напитки

В мобильном приложении «Макдоналдс» появилась возможность приобретать абонементы на американо, латте, капучино и другие горячие напитки, сообщила пресс-служба компании. Абонемент на 14 дней стоит 369 рублей. Он позволяет ежедневно покупать любой из напитков объемом 0,2 мл на выбор за 25 рублей.

Цена на абонементы одинакова для всех городов России и отличается лишь в зависимости от срока действия абонемента и размера порции напитка. Россия стала одной из первых стран, где «Макдоналдс» запустил подписку на кофе, отметили в компании.

Абонемент на горячие напитки автоматически отобразиться в блоке «Абонементы» мобильного приложения «Макдоналдс». Пользователи могут выбрать напиток и сгенерировать QR-код, который нужно отсканировать на кассе или киоске самообслуживания.

Первый напиток необходимо получить в день покупки абонемента, в дальнейшем каждый день можно получать по одному напитку. Горячий напиток по абонементу можно добавить к любому заказу.

Как отметили в «Макдоналдс», кофе и горячие напитки пользуются особой популярностью у посетителей сети. По данным компании, за год россияне выпивают более 150 млн чашек кофе из «Макдоналдс».

Компания работает с несколькими поставщиками кофе, совместно с которыми развивает кофейную категорию. В большей части России основным поставщиком является компания Paulig. Также в определенных регионах поставщиками кофе для «Макдоналдс» являются группы компаний «Орими» и «Нестле».

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