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«Макдоналдс» открыл ресторан с нулевым потреблением энергии

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» открыла ресторан с нулевым потреблением энергии. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании. 

«Макдоналдс» открыл ресторан с нулевым потреблением энергии

Ресторан появился в тематическом парке Walt Disney World в американском городе Орландо. Новый «Макдоналдс» использует собственную возобновляемую энергию. 

В ресторане установили специальное оборудование:

  • солнечные панели на крыше, встроенные фотоэлектрические стеклянные панели по всему зданию, солнечные батареи на парковке;
  • автоматизированная система энергоснабжения и пассивная вентиляция зала, которая регулирует температуру и не мешает циркуляции воздуха;
  • интерактивные элементы: например, стационарные велосипеды, которые вырабатывают электричество. 

Проект ресторана разработало архитектурное бюро Ross Barney Architects вместе с архитектором и инженером компании CPH. Площадь нового «Макдоналдс» — 745 кв.м.

Ресторан работает на доставку, через сервис для автомобилистов «МакАвто» и навынос. Позже ресторан будет обслуживать посетителей и в зале. 

«Макдоналдс» с нулевым потреблением энергии станет учебным центром компании. На базе ресторана «Макдоналдс» протестирует решения, которые помогут снизить расход электроэнергии и воды. К 2030 году компания рассчитывает сократить выбросы парниковых газов в ресторанах и офисах на 36% по сравнению с показателями 2015 года.

Фото: «Макдоналдс» 

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