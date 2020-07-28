«Макдоналдс» открыл ресторан с нулевым потреблением энергии

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» открыла ресторан с нулевым потреблением энергии. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Ресторан появился в тематическом парке Walt Disney World в американском городе Орландо. Новый «Макдоналдс» использует собственную возобновляемую энергию.

В ресторане установили специальное оборудование:

солнечные панели на крыше, встроенные фотоэлектрические стеклянные панели по всему зданию, солнечные батареи на парковке;

автоматизированная система энергоснабжения и пассивная вентиляция зала, которая регулирует температуру и не мешает циркуляции воздуха;

интерактивные элементы: например, стационарные велосипеды, которые вырабатывают электричество.

Проект ресторана разработало архитектурное бюро Ross Barney Architects вместе с архитектором и инженером компании CPH. Площадь нового «Макдоналдс» — 745 кв.м.

Ресторан работает на доставку, через сервис для автомобилистов «МакАвто» и навынос. Позже ресторан будет обслуживать посетителей и в зале.

«Макдоналдс» с нулевым потреблением энергии станет учебным центром компании. На базе ресторана «Макдоналдс» протестирует решения, которые помогут снизить расход электроэнергии и воды. К 2030 году компания рассчитывает сократить выбросы парниковых газов в ресторанах и офисах на 36% по сравнению с показателями 2015 года.