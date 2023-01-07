Минсельхоз Казахстана подтвердил связь ухода McDonald’s с прекращением поставок из России

Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило, что McDonald’s покинул страну из-за проблем с поставками сырья. Местные рестораны обеспечивались мясом из России.

Как говорится в сообщении министерства, в России у McDonald’s «были расположены крупные распределительные центры», но после ухода компании из РФ в казахстанских ресторанах возникла проблема с поставками сырья.

Уточняется, что представители американской корпорации были готовы к переходу на продукцию казахстанских производителей, но внедрение «высоких стандартов компании заняло определенное время».

Местные власти пытались не допустить закрытия сети в Казахстане. Они были готовы «оказать содействие в ускорении и упрощении» поставок из третьих стран. В это время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали подготовку по приведению производства к стандартам компании.

В начале 2023 года был запланирован аудит предприятий, но из-за закрытия McDonald’s он так и не состоялся.

Минсельхоз Казахстана уверяет, что проблем с мясом в стране нет, и перебои поставок связаны с длительной и сложной процедурой сертификации.

«Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. По последним данным в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса, объемы выросли в среднем на 0,4% по сравнению с прошлым годом», — сообщается в заявлении.

В ноябре 2022 года все 24 ресторана McDonald’s в Казахстане приостановили свою работу. По информации Bloomberg, американская сеть запретила своим франчайзи закупать мясо для котлет в России.

При этом предприятие не могло закупать продукцию у европейских или местных поставщиков из-за более высоких цен и расходов на транспорт.