Минсельхоз Казахстана подтвердил связь ухода McDonald’s с прекращением поставок из России

Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило, что McDonald’s покинул страну из-за проблем с поставками сырья. Местные рестораны обеспечивались мясом из России.
Как говорится в сообщении министерства, в России у McDonald’s «были расположены крупные распределительные центры», но после ухода компании из РФ в казахстанских ресторанах возникла проблема с поставками сырья.
Уточняется, что представители американской корпорации были готовы к переходу на продукцию казахстанских производителей, но внедрение «высоких стандартов компании заняло определенное время».
Местные власти пытались не допустить закрытия сети в Казахстане. Они были готовы «оказать содействие в ускорении и упрощении» поставок из третьих стран. В это время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали подготовку по приведению производства к стандартам компании.
В начале 2023 года был запланирован аудит предприятий, но из-за закрытия McDonald’s он так и не состоялся.
Минсельхоз Казахстана уверяет, что проблем с мясом в стране нет, и перебои поставок связаны с длительной и сложной процедурой сертификации.
«Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. По последним данным в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса, объемы выросли в среднем на 0,4% по сравнению с прошлым годом», — сообщается в заявлении.
В ноябре 2022 года все 24 ресторана McDonald’s в Казахстане приостановили свою работу. По информации Bloomberg, американская сеть запретила своим франчайзи закупать мясо для котлет в России.
При этом предприятие не могло закупать продукцию у европейских или местных поставщиков из-за более высоких цен и расходов на транспорт.
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