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McDonald’s проведет сокращение корпоративного штата ради роста эффективности компании

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

McDonald’s нацелен на увеличение скорости развития в 2023 году. Компания планирует снизить издержки путем отказа от части плана и сокращения штата сотрудников.

McDonald’s проведет сокращение корпоративного штата ради роста эффективности компании

Об этом генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински рассказал в письме сотрудникам, опубликованном CNN.

«Мы оценим роли и штатное расписание в отдельных подразделениях организации, и впереди нас ждут трудные обсуждения и решения», — говорится в сообщении. Кемпчински уточнил, что некоторые проекты «будут исключены из приоритетов или полностью остановлены».

Глава американской сети уверен, что устранение «внутренних барьеров» поможет корпорации стать «быстрее, инновационнее и эффективнее». В интервью Wall Street Journal Кемпчински уточнил, что это означает, что в McDonald’s пройдет сокращение штата сотрудников.

«Некоторые рабочие места, существующие сегодня, могут либо быть перемещены, либо исчезнуть», — сказал гендиректор корпорации. Компания планирует сообщить о своих кадровых планах к 3 апреля.

Предприятие рассчитывает сэкономить в результате кадровых изменений, но у Кемпчински пока нет точной суммы, которую McDonald’s намерен высвободить в результате сокращений, или конкретного числа рабочих мест.

Согласно последнему годовому отчету, на конец 2021 года в ресторанах сети McDonald’s работало около 200 тысяч корпоративных сотрудников, 75% из которых трудятся за пределами США. В филиалах сети по франшизе работают свыше 2 млн человек.

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Фото: 8th.creator / Shutterstock

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