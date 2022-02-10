Заказал в онлайн, получил в офлайн: McDonald’s захотел открыть ресторан в метавселенной

McDonald’s подал на регистрацию 10 товарных знаков, связанных с виртуальным миром. Компания захотела открыть в метавселенной свой ресторан – купить еду можно будет в онлайне, а получить ее – в офлайне с доставкой на дом.

McDonald's’ подала в патентное бюро США 10 заявок на регистрацию новых товарных знаков, среди которых, собственно, McDonald’s и McCafe, пишет Business Insider.

Один из товарных знаков предназначается для реализации виртуальных продуктов питания и напитков, другой – управления виртуальным рестораном с доставкой на дом. Кроме того, заявки McDonald’s также включают проведение виртуальных онлайн-концертов.

По мнению юриста по товарным знакам Джоша Гербена, регистрация знаков позволит McDonald’s защитить свою идею в метавселенной и продавать как реальную, так и виртуальную еду.

Процесс рассмотрения заявок на регистрацию новых товарных знаков в США занимает от восьми до девяти месяцев.

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