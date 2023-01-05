McDonald's планирует уйти из Казахстана

Как стало известно Bloomberg, McDonald's может покинуть Казахстан из-за нарушения цепочек поставок. В ноябре 2022 года все 24 ресторана сети уже приостановили свою работу.
По данным Bloomberg, McDonald's запретил своим франчайзи в Казахстане закупать мясо для котлет в России. При этом предприятие не может закупать продукцию у европейских или местных поставщиков из-за более высоких цен и расходов на транспорт.
Ранее в декабре производители из Казахстана заявили о своей готовности поставлять продукты для сети ресторанов быстрого питания. С таким предложением выступили председатель Союза птицеводов, Исполнительный директор Молочного союза и Директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП «Атамекен».
Первый ресторан McDonald's в Казахстане открылся в 2016 году. На момент временного закрытия в стране насчитывалось 24 ресторана сети.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Зачем EdTech-проекту сегодня идти в Казахстан?
- 2 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
- 3 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
- 4 Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане
- 5 Куда идти стартапам в Казахстане
ВОЗМОЖНОСТИ
13 января 2023
15 января 2023
15 января 2023