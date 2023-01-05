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McDonald's планирует уйти из Казахстана

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Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

Как стало известно Bloomberg, McDonald's может покинуть Казахстан из-за нарушения цепочек поставок. В ноябре 2022 года все 24 ресторана сети уже приостановили свою работу.

McDonald's планирует уйти из Казахстана

По данным Bloomberg, McDonald's запретил своим франчайзи в Казахстане закупать мясо для котлет в России. При этом предприятие не может закупать продукцию у европейских или местных поставщиков из-за более высоких цен и расходов на транспорт.

Ранее в декабре производители из Казахстана заявили о своей готовности поставлять продукты для сети ресторанов быстрого питания. С таким предложением выступили председатель Союза птицеводов, Исполнительный директор Молочного союза и Директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП «Атамекен».

Первый ресторан McDonald's в Казахстане открылся в 2016 году. На момент временного закрытия в стране насчитывалось 24 ресторана сети.

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