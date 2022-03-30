Первое в России меню McDonald’s выставили на продажу за 5 млн рублей

Меню с открытия первого в России McDonald’s на Пушкинской площади в Москве выставили на продажу за 5 млн рублей. Продавец не против оплаты покупки в долларах США – за заламинированную газету пользователь «Вконтакте» с ником Вера. К. просит $40 тысяч.
Объявление о продаже первого в России меню ресторана быстрого питания McDonald’s опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
Продавец с ником Вера К. отметила, что меню было взято на открытии первого в России McDonald’s на Пушкинской площади в Москве. Пользователь уточнила, что буклет заламинирован. На фото видно, что меню было порвано пополам.
Скриншот «Объявлений ВКонтакте»
Вера К. просит за раритетное меню 5 млн рублей, или $40 тысяч. Среди других объявлений этого пользователя – продажа спортивного костюма за 1300 рублей, школьного рюкзака за 3000 рублей, металлический распределительный щит за 700 рублей.
Первый в России ресторан быстрого питания McDonald’s был открыт в Москве на Пушкинской площади 31 января 1990 года. После начала военной операции на Украине McDonald’s решила на неопределенный срок приостановить работу на российском рынке, ресторан на Пушкинской площади был закрыт.
Фото на обложке: Alexander Khitrov /
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