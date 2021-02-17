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McDonald’s сменит дизайн впервые за пять лет

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Для сети быстрого питания McDonald’s разработан новый дизайн упаковок для основной продукции ресторанов. Об этом сообщает агентство Pearlfisher, которое занималось разработкой обновления.

McDonald’s сменит дизайн впервые за пять лет

Дизайнеры решили отказаться от крупных надписей на упаковке, заменив их простой для понимания графикой знаковых пунктов меню. В итоге получилась узнаваемая и выразительная визуальная система дизайна бренда, считают в Pearlfisher.

Например, на упаковке бургера с рыбной котлетой филе-о-фиш появятся голубые морские волны, для картошки-фри внутри пакета добавят желтые полосы, изображающие картофельные бруски.

«Мы сотрудничали с McDonald's в многолетней работе по модернизации их системы упаковки. Обновленный дизайн приносит бренду ощущение радости и легкости благодаря яркой графике. Каждая обертка и пачка узнаваема, веселая и простая», — говорится в сообщении.

Предыдущую смену оформления упаковок McDonald’s проводил в 2016 году, писал Design Week, тогда иллюстрации были заменены крупными надписями.

Фото: 8th.creator / Shutterstock

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