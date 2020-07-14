McDonald’s предложил российским клиентам новое куриное блюдо

После изучения вкусовых предпочтений россиян McDonald’s ввел в меню новое блюдо из курицы — стрипсы. За время его разработки было проведено 7 продуктовых тестов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службеMcDonald’s.

Стрипсы изготовлены из рубленого мяса и покрыты панировкой. Сообщается, что при их создании используются продукты только российских производителей: «Черкизово» и «Ярославский бройлер».

Новинка появилась в меню с 9 июля. Порции состоят из трех и пяти стрипсов. Также доступна порция из двух штук по специальной цене. Отмечается, что куриные стрипсы войдут в основное меню с возможным расширением линейки в будущем.

Блюдо доступно в меню McDonald's и в других странах. Однако, по заявлению компании, в России был разработан продукт, отвечающих вкусовым препочтениям клиентов.

Разработка заняла более года. В продуктовых тестах приняли участие более 2 тысяч человек. Они продегустировали около 1 тысячи порций куриных стрипсов. По сумме оценок стрипсы из рубленого мяса показали самые высокие результаты, в том числе при сравнении со стрипсами из цельномышечного куриного сырья.

Представитель компании отметил, что полуфабрикаты для нового блюда изготавливаются на заводе «Компас Фудс» в городе Ефремов Тульской области. Там уже закуплено специальное оборудование и модернизирована производственная линия.

В ходе исследований McDonald’s также было выявлено, что посетители предприятий быстрого питания едят мясо птицы чаще, чем говядину, свинину и рыбу. Птица составляет 73% от общего количества заказываемых мясных блюд.

Среди клиентов McDonald’s 45% предпочитают курицу. А лидерами по ее потреблению стали жители Сибири и Северного Кавказа.

Куриные стрипсы также предлагает сеть быстрого питания KFC.

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