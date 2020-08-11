McDonald’s подал в суд на своего бывшего гендиректора Стивена Истербрука

McDonald’s подает иск в суд штата Делавэр на своего бывшего гендиректора Стивена Истербрука с требованием взыскать компенсацию и выходное пособие, которые он получил при увольнении. Об этом сообщает CNBC.

В ноябре 2019 года правление сети быстрого питания объявило о прекращении работы Истербрука из-за романа с подчиненной. Отмечается, что сумма выходного пособия бывшего гендиректора составила почти $42 млн.

Компания заявляет, что Истербрук дал ложную информацию во время внутреннего расследования в отношении его поведения в октябре.

McDonald’s утверждает, что в июле стали известны новые данные о действиях Истербрука. Это вызвало продолжение расследования со стороны компании. В результате выяснилось, что Истербрук солгал и уничтожил информацию о его близких отношениях с еще тремя сотрудницами.

Связь с указанными коллегами имела место до увольнения гендиректора, говорится в сообщении. Имена сотрудниц не называются.

Правление компании заявило, что не подписало бы соглашение об увольнении с Истербруком, если бы вся информация о его личных отношениях на работе была известна.

«McDonald’s не терпит поведения любого сотрудника, которое не отражает ценности компании», — прокомментировал действующий гендиректор корпорации Крис Кемпчински.

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