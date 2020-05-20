Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнерский материал

McKinsey & Company проведет международный онлайн-хакатон для дата-сайентистов

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Тимур Батыров

С 18 мая по 21 июня пройдет онлайн-хакатон PROHACK, организованный международной консалтинговой компанией McKinsey & Company. В нем смогут принять участие команды из России, СНГ, Турции, Пакистана, Ближнего Востока и Африки.

McKinsey & Company проведет международный онлайн-хакатон для дата-сайентистов

Организаторы приглашают к участию специалистов и энтузиастов, увлеченных наукой о данных. Принять участие можно в одиночку или в команде до четырех человек. Задание хакатона будет опубликовано 18 мая. 

Участник или команда, занявшие первое место, получат денежный приз в $5 тыс. Общий призовой фонд конкурса — $25 тыс. Его разделят 20 лучших команд.

Зарегистрироваться и принять участие в соревновании можно до 21 июня на сайте хакатона. Победителей объявят 25 июня.

McKinsey & Company — международная консалтинговая компания с офисами более чем в 130 городах мира. Последние несколько лет компания активно развивает направление, связанное с аналитикой больших данных и машинным обучением. Московский офис McKinsey & Company — третий по численности data science хаб среди всех офисов компании. За последние несколько лет компания провела в Москве несколько хакатанов совместно с такими технологическими компаниями, как Gett, Alibaba и Tinkoff.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма