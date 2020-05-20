McKinsey & Company проведет международный онлайн-хакатон для дата-сайентистов

С 18 мая по 21 июня пройдет онлайн-хакатон PROHACK, организованный международной консалтинговой компанией McKinsey & Company. В нем смогут принять участие команды из России, СНГ, Турции, Пакистана, Ближнего Востока и Африки.

Организаторы приглашают к участию специалистов и энтузиастов, увлеченных наукой о данных. Принять участие можно в одиночку или в команде до четырех человек. Задание хакатона будет опубликовано 18 мая.

Участник или команда, занявшие первое место, получат денежный приз в $5 тыс. Общий призовой фонд конкурса — $25 тыс. Его разделят 20 лучших команд.

Зарегистрироваться и принять участие в соревновании можно до 21 июня на сайте хакатона. Победителей объявят 25 июня.

McKinsey & Company — международная консалтинговая компания с офисами более чем в 130 городах мира. Последние несколько лет компания активно развивает направление, связанное с аналитикой больших данных и машинным обучением. Московский офис McKinsey & Company — третий по численности data science хаб среди всех офисов компании. За последние несколько лет компания провела в Москве несколько хакатанов совместно с такими технологическими компаниями, как Gett, Alibaba и Tinkoff.