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Переезжаем: акционеры «Мать и дитя» одобрили смену прописки компании с Кипра на Россию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сеть медицинских клиник «Мать и дитя» переезжает с Кипра в Россию – акционеры управляющей сетью компании одобрили редомициляцию – она пройдет в срок от четырех до девяти месяцев. На этой новости акции компании взлетели на 10%.

Переезжаем: акционеры «Мать и дитя» одобрили смену прописки компании с Кипра на Россию

Управляющая сетью медицинских клиник «Мать и дитя» компания сменит прописку с кипрской на российскую. Акционеры одобрили это решение, сообщается на сайте MD Medical Group. 

Компания будет зарегистрирована на спецтерритории в Калининградской области и сменит название на АО «МД Медикал Груп Инвестментс». Редомициляция пройдет в срок от четырех до девяти месяцев со дня принятия решения о ней. Процесс еще должны одобрить регуляторы.

Компания уточнила, что сохранит листинг глобальных расписок и расписок на Мосбирже. На новости о переезде компании в Россию ее акции на Мосбирже выросли на более чем 10%.

Фото на обложке: esfera / Shutterstock

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