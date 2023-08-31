Переезжаем: акционеры «Мать и дитя» одобрили смену прописки компании с Кипра на Россию

Сеть медицинских клиник «Мать и дитя» переезжает с Кипра в Россию – акционеры управляющей сетью компании одобрили редомициляцию – она пройдет в срок от четырех до девяти месяцев. На этой новости акции компании взлетели на 10%.
Управляющая сетью медицинских клиник «Мать и дитя» компания сменит прописку с кипрской на российскую. Акционеры одобрили это решение, сообщается на сайте MD Medical Group.
Компания будет зарегистрирована на спецтерритории в Калининградской области и сменит название на АО «МД Медикал Груп Инвестментс». Редомициляция пройдет в срок от четырех до девяти месяцев со дня принятия решения о ней. Процесс еще должны одобрить регуляторы.
Компания уточнила, что сохранит листинг глобальных расписок и расписок на Мосбирже. На новости о переезде компании в Россию ее акции на Мосбирже выросли на более чем 10%.
Фото на обложке: esfera /
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