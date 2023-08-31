Сеть медицинских клиник «Мать и дитя» переезжает с Кипра в Россию – акционеры управляющей сетью компании одобрили редомициляцию – она пройдет в срок от четырех до девяти месяцев. На этой новости акции компании взлетели на 10%.

Переезжаем: акционеры «Мать и дитя» одобрили смену прописки компании с Кипра на Россию